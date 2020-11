De andere curves: populariteit van wandelen piekt tot ongeziene hoogte tijdens deze lockdown

In Haspengouw, in Zuid-Limburg, zagen ze op sommige plekken zelfs een vervijfvoudiging van het aantal wandelaars. Wordt het op sommige plaatsen soms niet té druk? “Het is bijzonder druk geweest,” geeft Van Den Bosch toe, “vooral aan de startplaatsen en in kleinere natuurgebieden.”

“Soms was het kantje-boord, maar het is in openlucht, dus dat scheelt”, merkt Van Den Bosch op. “En eens je vertrokken bent vanop de parking, kunnen wandelaars meestal wel de rust vinden waar ze naar op zoek zijn.” Dus virologisch was er waarschijnlijk geen vuiltje aan de lucht.