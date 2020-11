Kerstboom wordt al massaal gezet: welke soort houdt het vol tot Driekoningen? En hoe hou je hem vers? 

De klassieke fijnspar is misschien wel de goedkoopste in zijn soort, maar is ook wel de boom die het snelst z'n naalden verliest. "Wie lang van z'n boom wil genieten kiest beter niet voor de fijnspar, en al zeker niet voor een exemplaar dat afgezaagd werd", zegt Koen Es. "Als je hem koopt met kluit zal hij wel iets langer fris blijven, maar nog beter is een exemplaar dat opgekweekt is in een pot. Die hebben een betere kluit."

Bij de uitgestoken bomen met kluit worden de grote wortels tijdens het rooien beschadigd. Maar ze hebben vaak ook niet genoeg kleine bijwortels, waardoor de bomen niet genoeg water kunnen opnemen. Heel vaak zijn de kluiten ook gewoon te klein.