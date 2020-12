Westouter heeft eigen versie van The Masked Singer

De Westouterse versie van The Masked Singer is alvast een succes. Zowel jong als oud kunnen filmpjes insturen. Er is belangstelling van buiten het dorp maar het comité laat dat niet toe: alleen inwoners van Westouter mogen deelnemen. Het succes is ook te danken aan de kleinschaligheid. Westouter telt maar 1.300 inwoners. In een dorp waar iedereen iedereen kent, blijft een eigen versie van The Masked Singer speelbaar.