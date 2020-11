Windows wordt 35 jaar: hoe een simpel computerprogramma onze wereld veranderde

De eerste versie van de Windows, versie 1.0, komt uit in 1985. Dat systeem introduceert, net zoals bij Apple, kleine vensters of 'windows' die je met een muis kunt openen om erin te werken. Door in zee te gaan met IBM, dat toen de computermarkt domineerde, profileert Microsoft zich als echt softwarebedrijf. Later zouden andere computerbouwers bij Gates komen aankloppen.

Zo zag de eerste versie van het Windows-besturingssysteem eruit in 1985: