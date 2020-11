Supermarkten, slagers en bakkers vrezen feestrush: "Koop nu al je kroketten, champagne en dessert voor eindejaar"

Albert Heijn is een buitenbeentje in de rondvraag. Zij zeggen dat een speciale oproep niet nodig is. “Onze klanten winkelen nu al weken erg gespreid over alle uren van de dag en van de week. We zullen de volgende weken onze klanten daarvoor feliciteren om ze aan te moedigen om dat gedrag vast te houden. Er komen complimenten in de winkel, op sociale media en via de klantendesk. We geloven in het bevestigen van goed gedrag. We zien aan onze gegevens dat er geen echte piekmomenten meer zij.