Zeldzame witte pinguïn ontdekt op de Galápagoseilanden

De Galápagos-pinguïn heeft normaal gezien een volledige zwarte kop met enkel een dunne witte lijn die via de ogen naar de kin gaat. Enkel de borst is wit. Maar de pinguïn in kwestie is van kop tot teen bedekt met witte pluimen, met enkele stroken grijs. "Het is de eerste keer dat we hier een pinguïn met leucisme aantreffen", zeggen de beheerders. Om 100 procent zeker te zijn, zouden wetenschappers het dier moeten vangen en een genetisch onderzoek uitvoeren.

Op de Galápagoseilanden zijn eerder al gevallen van albinisme en leucisme vastgesteld bij andere dieren, zoals haaien, hagedissen, kreeften en vinken.