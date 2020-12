Zaakvoerder transportbedrijf Krismar uit Wingene krijgt 3 jaar cel na dood 2 Poolse werknemers

Een allesverwoestende brand legde in de nacht van 31 maart op 1 april 2012 een loods in de as langs de Schaapsdreef in Wingene. Bij aankomst van de brandweer waren al 7 Polen kunnen ontsnappen. Ze verklaarden dat er nog 2 landgenoten binnen lagen te slapen toen de brand uitbrak. Bij het doorzoeken van de loods trof de brandweer de levenloze lichamen aan van Pawel Lewecki (27) en Marcin Adamek (28).

De precieze oorzaak van de brand werd nooit achterhaald. Het onderzoek spitste zich meteen toe op de mogelijke sociale fraude van Krismar. De Belgische Transportarbeidersbond BTB omschreef het transportbedrijf kort na de brand als "de Vlaamse pionier van de sociale dumping" en ook voor de sociale inspectie was de firma geen onbekende.