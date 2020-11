Zonneplan 2025: tot 1.500 euro premie voor wie zonnepanelen installeert

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil de capaciteit van zonne-energie in Vlaanderen met 40 procent laten stijgen tegen 2025. Momenteel is amper 5 procent van de beschikbare dakoppervlakte bedekt met zonnepanelen, er is dus nog veel potentieel. Vanaf volgend jaar kunnen tot 27.000 gezinnen per jaar rekenen op subsidies, tot 1.500 euro per huishouden. En we zullen opgewekte energie ook kunnen delen met de buren.