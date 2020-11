Minister Verlinden: "Hondenkapsalons mogen open, strengere grenscontroles en politie zal niet systematisch aanbellen"

De politie zal ook mee de drukte in de winkelstraten in de gaten houden. "Maar hier is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de handelaars zelf dat de wachtrijen voor de winkels onder controle blijven", zegt Verlinden. Ook de lokale besturen zullen maatregelen nemen om dit veilig te laten verlopen.

Het ministerieel besluit met de nieuwe maatregelen zal dit weekend nog gepubliceerd worden. Daarin zal verduidelijkt worden welke winkels mogen openen en welke niet. Vanaf dinsdag mogen alle niet-essentiële winkels weer open, maar contacberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten moeten nog gesloten blijven. "Hondenkapsalons zullen wel mogen openen", zegt Verlinden.

De hondenkappers zijn blij dat ze opnieuw aan de slag kunnen. "De mensen die een afspraak hadden in die periode van lockdown die schuiven op, maar dat zijn honden die soms maar om de vier of vijf maanden eens langskomen en die komen dan binnen volledig in de klit of met enorm veel werk", zegt Dominique Standaert van de beroepsvereniging voor hondenverzorging. "Honden trimmen is een fysiek zwaar beroep en zo krijg je al snel overbelasting."