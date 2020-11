Een tijdelijke zorgwoning in je tuin voor je hulpbehoevende ouder, het kan in de toekomst veel makkelijker

Daarom heeft de Vlaamse regering nu beslist dat je in de toekomst geen omgevingsvergunning meer nodig hebt om zo'n tijdelijke zorgwoning in je tuin te plaatsen. Ook de tussenkomst van een architect is niet meer nodig.

"Op die manier willen we een aantal drempels wegwerken en tegemoetkomen aan een toenemende vraag van de Vlamingen", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Vorig jaar werden in Vlaanderen 428 vergunningen afgeleverd voor het installeren van een tijdelijke zorgwoning. Dat is een sterke stijging in vergelijking met het jaar voordien. “Door af te stappen van een verplichte omgevingsvergunning, maken we het de mensen veel makkelijker en zal dit aantal nog sterker kunnen toenemen, zegt minister Demir.