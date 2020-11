Eerste bezoekers bereiken mysterieuze zuil in de woestijn: "Het klinkt als een kartonnen doos als je erop slaat"

Ex-soldaat David Surber was de eerste die ter plaatse was. Hij moest ruim 6 uur alleen door de woestijn rijden, maar heeft er geen seconde spijt van gehad. "Het was goed om eens weg te zijn van de negativiteit die we dit jaar al ervaren hebben", zegt hij over zijn avontuur aan BBC News. Surber was niet lang alleen en kreeg al snel gezelschap van andere avonturiers.