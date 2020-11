Ethiopië start offensief tegen hoofdstad van opstandige regio Tigray: "Stad wordt zwaar gebombardeerd"

In Ethiopië is het regeringsleger een offensief gestart tegen de hoofdstad van de opstandige regio Tigray in het noorden van het land. De stad wordt "zwaar gebombardeerd", dat hebben humanitaire werkers en de lokale televisie gemeld. Het conflict tussen het regeringsleger en de lokale opstandige milities is begin november gestart. Er zouden al duizenden mensen omgekomen zijn sinds de start van het conflict.