Horeca wil meer steun na verloren eindejaarsperiode: "Zagen het aankomen, maar blijft enorme klap" 

De beslissing om de restaurants en cafés zeker al tot 15 januari gesloten te houden, zag de sector al van ver aankomen. Maar toch blijft het een enorme klap die aankomt. "Er is nu wel duidelijkheid voor de komende weken, waardoor restauranthouders en café-uitbaters zich er beter op kunnen voorbereiden. Maar de boodschap blijft keihard voor onze 60.000 ondernemers en 140.000 mensen die in de horeca hun brood verdienen", zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.

De eindejaarsperiode is ontzettend belangrijk voor de sector en daarom vindt Horeca Vlaanderen dat er meer overheidssteun moet komen. "Het lijkt mij logisch dat bepaalde maatregelen sowieso verlengd zullen worden. Maar er is ook bijsturing nodig. Zo denk ik bijvoorbeeld aan een dubbel overbruggingsrecht met behoud van de minimale activiteiten voor onze hotels en cateraars", vervolgt De Caluwe. Daarnaast vindt Horeca Vlaanderen dat er naast relancemaatregelen ook een stabilisatieplan moet worden uitgewerkt. Op die manier weet al wie actief is binnen de sector waar ze de komende 12 maanden al dan niet recht op hebben.

Horeca Vlaanderen hamert tenslotte op het belang van een definitieve en duurzame heropening, wanneer die er ook komt. Een eventuele derde golf overleeft niemand meer, klinkt het somber.