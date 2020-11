Liveblog: Aantal patiënten op intensieve zorg daalt opnieuw onder de 1.000, "Beslissing over kerst is definitief" 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zei in het late "Journaal" dat het Overlegcomité de beslissing voor de eindejaarsperiode niet zal aanpassen als de coronacijfers de komende weken dalen.

"De beslissing is definitief voor de kerstperiode. We willen de mensen duidelijkheid geven ook al is het geen prettige duidelijkheid. Het is beter van zeker te weten waar je naartoe gaat, dan de mensen in onzekerheid laten en we wilden absoluut geen loze beloftes doen", zei Vandenbroucke

"Het is een moeilijke boodschap natuurlijk. Kerstmis vieren we normaal met de grootouders en kleinkinderen. Het probleem is dat het virus enorm houdt van feesten. Dat wil niet zegen dat het met Kerstmis niet gezellig kan zijn, maar het zal in kleinere kring zijn."

Bekijk het gesprek met Vandenbroucke uit "Het Journaal Laat" hier: