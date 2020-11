Meeste Vlaamse musea blijven langer dicht, meeste Brusselse openen wel al op 1 december

In Tervuren opent dinsdag ook het AfricaMuseum de deuren. Voor het Leuvense Museum M komt de heropening nog te vroeg. "We zijn blij dat we ons museum opnieuw kunnen openen, maar dinsdag is voor ons niet haalbaar", klinkt het. Hetzelfde horen we bij de Gentse musea. Zo zal het S.M.A.K. op 1 december nog niet de deuren openen. Het STAM en de andere Gentse musea wachten nog overleg af, maar geven aan dat dinsdag moeilijk wordt.

Het Flanders Fields Museum in Ieper en de verschillende Brugse musea openen pas halfweg december. De Limburgse musea zijn wel al klaar: het Jenevermuseum, Stadsmuseum en het Modemuseum in Hasselt openen dinsdag de deuren. Ook het Gallo-Romeins museum in Tongeren is er klaar voor.