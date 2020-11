Noorwegen levert verdachte uit van aanslag in Parijs van bijna 40 jaar geleden 

De Franse aanklagers stellen dat hij als lid van de inmiddels niet meer bestaande Palestijnse terreurbeweging Aboe Nidal betrokken was bij een bloedige aanslag op een joods restaurant in Parijs. Daarbij schoten de aanvallers op het restaurant in de wijk Marais, wierpen ze een handgranaat naar binnen en maakten ze zich schietend op voorbijgangers uit de voeten. Bij de aanval vielen zes doden en 22 gewonden.

De verdachte zegt dat hij niets met de aanslag te maken heeft en dat hij destijds helemaal niet in Parijs was.