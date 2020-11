Rellen bij betoging in Parijs tegen omstreden nieuwe veiligheidswet

In Parijs is het tot rellen gekomen bij een betoging. Enkele tientallen heethoofden hebben twee auto’s in brand gestoken en gegooid met straatmeubilair. De politie zet traangas en het waterkanon in. Het grootste deel van de betoging is rustig verlopen.

Er zijn zowat 10.000 mensen op straat gekomen tegen een omstreden veiligheidswet die de Franse politie meer armslag moeten geven bij ordeverstoringen. Ook het publiek maken van filmpjes van politieoptredens wordt strafbaar.