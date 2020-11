Leider Hongkong heeft stapels cash geld in huis: "Door sancties VS heb ik geen bankrekening meer"

De topvrouw van de Chinese autonome regio Hongkong Carrie Lam kreeg samen met een tiental andere hoge functionarissen sancties opgelegd afgelopen zomer door de VS. "De Verenigde Staten staan zij aan zij met de bevolking van Hongkong en we zullen onze mogelijkheden en autoriteit gebruiken om iedereen te raken die haar autonomie ondermijn", verklaarde de minister van Financiën Steven Mnuchin destijds in de Amerikaanse media.



De VS legde de sancties op nadat Hongkong toch de omstreden veiligheidswet invoerde waardoor "afscheiding, subversie en buitenlandse inmenging" strafbaar werden gemaakt. De VS voegde nog toe over de wet dat ze de vrijheid van meningsuiting en democratische processen sterk inperkt.