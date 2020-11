Het is lang stil geweest in Tsjernobyl. Maar sinds de populaire tv-reeks uitgekomen is, rijden toeristenbussen af en aan. Vóór corona konden de gidsen de boekingen niet bijhouden. En dan zijn er ook nog de achterblijvers. Mensen die de plaats waar ze altijd al gewoond hebben niet willen verlaten, ondanks de gevaren.