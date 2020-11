Beveiligingsprobleem bij website Bpost blootgelegd: pakjes van anderen kon je terugvinden (mét cijfercode) en ophalen 

Via een zoekopdracht was het mogelijk om niet enkel je eigen pakketjes te volgen, ook die van sommige anderen. Zo zag je niet enkel de ontvanger van het product, maar ook de plek waar het geleverd ging worden en de unieke cijfercode. Belangrijk: het ging niet over een volledige lijst van alle pakjes van Bpost, maar slechts om een beperkte hoeveelheid, voornamelijk van particulieren die iets opstuurden.



Dat is niet enkel een schending van de privacyregels, het zorgde er ook voor dat het mogelijk was om een postpakket dat niet voor jou bestemd is, toch op te halen aan de hand van deze specifieke cijfercode. In een postpunt wordt soms nog gevraagd naar een identiteitskaart - vaak ook niet in deze drukke tijden -, maar aan een onbemande pakjesautomaat moet je enkel de referentiecode ingeven.