Zeker drie doden bij overstromingen op Sardinië

De slachtoffers zouden een ouder echtpaar zijn en een boer die vastzat in zijn wagen toen die werd meegesleurd door een modderstroom, dat schrijft de Italiaande krant Repubblica. Ook door straten van de stad Bitti in de provincie Nuoro stroomde water en een brug stortte in. In deze stad zijn er ook nog twee vermisten.

Hulpverleners waren tegen de middag al 150 keer uitgerukt, zo meldde de brandweer.



