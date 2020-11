Ziekenhuizen kunnen niet-essentiële zorg heropstarten als die geen gebruik maakt van de intensieve zorg

De heropstart van klassieke hospitalisaties en dagziekenhuisactiviteiten die geen gebruik maken van intensieve zorg zouden eventueel wel kunnen herstarten, maar daarvoor wordt gerekend op de inschatting van de hoofdartsen van de ziekenhuizen en de coördinatoren van de lokale ziekenhuisnoodplannen. "Voornamelijk de beschikbaarheid van personeel zal hierin een bepalende factor zijn."

Uit een kleine rondvraag van VRT NWS bij een aantal ziekenhuizen blijkt dat die personeelsruimte er bij de gecontacteerde ziekenhuizen voorlopig nog niet is. "We hebben nog altijd veel patiënten op de afdeling intensieve zorg en daar hebben we nog altijd veel personeel voor nodig", klinkt het bijvoorbeeld bij het UZ Brussel, "maar we evalueren elke dag opnieuw". Hetzelfde horen we bij verschillende andere universitaire en algemene ziekenhuizen.

Geert Meyfroidt, die als voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde lid is van het comité, bevestigt de richtlijnen in de omzendbrief. "We proberen geleidelijk aan de gewone activiteiten weer mogelijk te maken, waarbij we de verantwoordelijkheid geven aan de ziekenhuizen zelf", zegt hij aan persagentschap Belga. Maar, zo benadrukt Meyfroidt, het gaat om een "herstart met de handrem op".