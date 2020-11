Argentijnse tegenstanders abortus manifesteren in aanloop naar parlementair debat

In de hoofdstad Buenos Aires verzamelden de betogers voor het parlement. "Op een moment dat de Argentijnse samenleving nood heeft aan eenheid om structurele problemen als armoede op te lossen, is het niet opportuun om in volle gezondheidscrisis zo'n voorstel te behandelen", betoogde pastoor Jorge Gomez, directeur van de protestantse alliantie Aciera.

In het land van paus Franciscus is vrijwillige zwangerschapsonderbreking enkel legaal in geval van verkrachting of wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Op 10 december stemt het parlement over een wetsontwerp voor legalisering dat is ingediend door de centrumlinkse president Alberto Fernandez. Hij komt daarmee een verkiezingsbelofte na, maar de kwestie verdeelt het land diep.

Het is de tweede keer dat abortus wordt behandeld in het parlement, maar de eerste keer dat dit op initiatief van de regering gebeurt. In 2018, tijdens het mandaat van president Mauricio Macri, ontlokte het debat tal van manifestaties, zowel pro als contra. Tijdens een historische stemming keurde de Kamer zwangerschapsonderbreking tot de veertiende week goed, maar de Senaat stemde enkele weken later tegen.

Zo'n scenario zou zich volgens waarnemers ook ditmaal kunnen afspelen. Er lijkt veel steun in de Kamer, maar de tekst zou opnieuw nipt verworpen kunnen worden in de Senaat. De regering heeft er wel een meerderheid, maar de senatoren zijn doorgaans meer conservatief.

Volgens de autoriteiten worden elk jaar tussen 370.000 en 520.000 clandestiene abortussen uitgevoerd in Argentinië. Jaarlijks moeten er gemiddeld 39.000 vrouwen geopereerd worden omdat er complicaties optraden na een illegale abortus.

Argentinië is een pionier op vlak van het homohuwelijk en genderidentiteit in Latijns-Amerika. In de regio zijn Cuba, Uruguay, Guyana en de provincie Mexico momenteel de enige plaatsen waar onvoorwaardelijk voor zwangerschapsonderbreking kan gekozen worden.