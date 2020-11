Britse minister van Cultuur wil waarschuwing bij "The crown": "Kijkers kunnen fictie voor realiteit nemen"

"Soms moet je accuraatheid opofferen, maar nooit de waarheid", zei Peter Morgan, de schrijver van de reeks, eerder over kritiek op onjuistheden in "The crown".

Netflix heeft nog niet gereageerd op de vraag van de minister. De streamingdienst geeft geen kijkersaantallen vrij, maar het is duidelijk dat het vierde seizoen van "The crown" een stuk populairder is dan het vorige. Dat heeft er wellicht mee te maken dat de reeks nu gebeurtenissen behandeld die recenter in het geheugen liggen, en dan in het bijzonder het tragische huwelijk van Charles en Diana.