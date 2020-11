Circuit Sortie brengt mensen met en zonder beperking samen: "Veel mensen met een beperking zijn nu eenzaam"

Voor Inne Vennekens was het niet haar eerste uitstap via Circuit Sortie. Ze ging eerder al kajakken en deed in de zomer terrasjes met mensen met een beperking. Zelf leert ze daar ook veel van, zegt ze. "Veel mensen klagen nu dat ze de eindejaarsfeesten maar met zo weinig mensen mogen vieren. Ik ben er mij heel bewust van dat er veel mensen zijn die die periode altijd op die manier moeten doorbrengen. Voor ons, mensen zonder beperking, is dit nu moeilijk, maar mensen met een beperking zitten altijd al een beetje in een isolement."

Daarom is het volgens Jonach zo belangrijk om mensen met en zonder beperking dichter bij elkaar te brengen. "Het is belangrijk dat ze echt samen activiteiten doen. Zo kunnen mensen zich ook beter verplaatsen in de leefwereld van personen met een beperking."