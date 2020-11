VTM-anker Dany Verstraeten wuift Martine Tanghe uit: "Voor jij aan jouw nieuws begint en ik aan het mijne: bedankt" 

"Dag Martine, het is niet gebruikelijk om vanuit deze studio jullie nieuws aan te kondigen." Met die woorden begon VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten zijn eerbetoon aan Martine Tanghe in "De zevende dag". "We staan vandaag voor een laatste keer figuurlijk tegenover elkaar, jij aan de Reyerslaan, ik vanuit Antwerpen."

Bekijk hier hoe Dany Verstraeten afscheid neemt van Martine Tanghe: