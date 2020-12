"Dicht blijven tot februari? Hier zakt mijn broek van af!"

De Belgische Beauty Federatie overweegt nu om stappen te nemen en lanceert een petitie. "De contactberoepen zijn het kind van de rekening en wij werden plots, samen met de horeca en evenementen, in het verdomhoekje geplaatst. Dat gaan wij niet laten gebeuren. In tegenstelling tot de horeca en evenementen heeft onze beroepsorganisatie wél cijfers die aantonen dat onze sector veilig is. De komende week zullen we iedereen sensibiliseren over de ernst van de problemen binnen onze sector. Dit zullen wij doen met alle beschikbare legale middelen," laat de federatie weten. Ondertussen is er ook een petitie gestart om de beauty-, tattoo- en kapsalons te steunen. Die werd al meteen getekend door 8000 mensen.