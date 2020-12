Examencommissie moet in twee weken tijd 7.000 uitgestelde examens inhalen

Op basis van de ervaringen van de 5 online examendagen die we nu in december organiseren zullen we beslissen of we er ook in de toekomst mee doorgaan, zegt Van den Eynde.

"Voor de kandidaten die uit heel Vlaanderen komen, kan het interessant zijn om toch een deel van het examenprogramma thuis af te werken. Voor ons als examencommissie is het interessant om examens voor grote groepen van kandidaten niet te moeten spreiden over verschillende examendagen zodat we efficiënter kunnen plannen".

Wie niet over de nodige technische middelen beschikt, zal nog altijd examen kunnen afleggen in Brussel, belooft de Examencommissie.