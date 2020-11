Frankrijk en England gaan migratie over Kanaal strenger aanpakken

Aan Franse kant is er geen officiële commentaar van Binnenlandse Zaken. Naar verluidt zou het Verenigd Koninkrijk ook bijdragen tot de huisvesting van migranten en asielzoekers in Frankrijk. Die leven vaak in tentjes en in mensonwaardige omstandigheden, zowel bij de kust als in de omgeving van Parijs. Mensenrechtenorganisaties zijn niet blij met de nieuwe regels. "Er wordt niets gedaan om de veiligheid van mensen en kinderen te garanderen. De stoelen op het dek van de Titanic zijn herschikt, een schande dat een Brits minister zoiets met veel tromgeroffel durft aan te kondigen", zegt Bella Sankey, van de Britse hulporganisatie Detention Action.