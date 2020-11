Honderden betogers tegen avondklok in Luik, politie controleert identiteit

Volgens de politie waren ongeveer 400 mensen opgedaagd in de straten van de Luikse binnenstad voor een manifestatie tegen de avondklok. Die geldt in Wallonië vanaf 22 uur en is ingesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zowat honderd agenten van de lokale en federale politie waren aanwezig. Omstreeks 22.30 uur ging een deel van de manifestanten uiteen, een ander deel werd op de Pont Saint-Léonard omsingeld.

Er vonden woordenwisselingen plaats en enkele betogers probeerden doorheen het politiecordon te breken. Verscheidene manifestanten werden opgepakt. Omstreeks 23.15 uur is de politie begonnen met alle aanwezigen op de brug te identificeren. De identiteitscontroles verliepen rustig.