Laatste van 58 windmolens van Seamade Windpark geïnstalleerd in zee, 50 kilometer voor de kust

De laatste windmolen van het Seamade Offshore Windpark voor de kust van Oostende is dit weekend geïnstalleerd. De windmolens staan 50 kilometer voor de kust tussen Oostende en Zeebrugge. Seastar en Mermaid (samen Seamade genoemd) bestaan uit 58 windmolens. Het zijn de laatste delen van het grote Belgische windmolenpark aan de oostkant van de Belgische Noordzee. 13 jaar na de eerste windmolen is dat park nu volledig volgebouwd. Bekijk hierboven de reportage van "Het Journaal" over de plaatsing van de laatste molenwieken.