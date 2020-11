Leuvense winkelstraten heropenen met druktebarometer

Daarnaast wil de stad ook zoveel mogelijk ruimte maken. Daarom zal de Bondgenotenlaan, één van de belangrijkste winkelstraten van Leuven, op zaterdagen en op de koopzondagen verkeersvrij gemaakt worden. "We willen die koopzondagen wel nog toelaten, omdat het volk dan beter gespreid kan worden", zegt Geleyns. "Daarom ben ik ook blij dat de winkels al op 1 december mogen openen, in plaats van midden december zoals eerst gezegd. De komende maand wordt een drukke periode, en anders had iedereen zijn of haar koopjes op slechts twee weken moeten doen." Als het te druk wordt, zal van de Mechelsestraat, de smalste winkelstraat van Leuven, eventueel een eenrichtingsstraat gemaakt kan worden.

Als het te druk wordt is het mogelijk dat de politie winkelstraten zal afsluiten maar schepen Geleyns is er nogal gerust op: "Door de druktebarometer en de koopzondagen hopen we dat de mensen gespreid hun inkopen zullen doen, zodat het nooit te druk wordt in de stad."