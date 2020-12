Limburgse steden zijn blij verrast met onverwachte heropening van musea en tentoonstellingen

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren opent dinsdag eveneens de deuren. "We hoopten op 14 december te kunnen heropenen, dus het is een verrassing dat het vervroegd is. Dit weekend zijn we meteen met de voorbereidingen gestart," zegt An Christaens (CD&V), schepen van cultuur in Tongeren. "We gaan een paar extra schermen plaatsen, maar de coronamaatregelen waren er natuurlijk al. De verfwerken die aan de gang waren, worden ook even gestopt zodat bezoekers alles kunnen bekijken. En we zetten de registratietools weer open voor de bezoekers."