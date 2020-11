Minstens 110 landarbeiders in Nigeria gedood op rijstvelden door Boko Haram

De aanval vond gisteren plaats in een dorp nabij de stad Maiduguri, de hoofdstad van de deelstaat Borno. De landarbeiders werden vastgebonden en hun kelen werden overgesneden, verklaarde de leider van de anti-jihadistische militie . "Het is zonder twijfel het werk van Boko Haram, die in de omgeving actief is en regelmatig boeren aanvalt."

Maar in welke omstandigheden de landarbeiders exact omgekomen zijn, is nog onduidelijk. Volgens de Verenigde Naties hebben gewapende mannen op motorfietsen de mannen en vrouwen, die op het land aan het werken waren, doodgeschoten. "Het incident is de meest brutale aanval op onschuldige burgers dit jaar", zei Edward Kallon, de humanitaire coördinator van de VN in Nigeria.

