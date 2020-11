Ook San Francisco voert avondklok in

"Ik weet niet hoe ik duidelijker kan zijn. Dit zijn de gevaarlijkste tijden die we meemaken tijdens deze pandemie. Reis niet en kom niet samen. We moeten het onder controle brengen en we kunnen de zaken niet aan dit tempo laten voortduren", zo tweette de burgemeester.

Vanaf maandag moeten de niet-essentiële winkels in San Francisco dicht en geldt er een avondklok van 22.00 tot 05.00 uur. De maatregel geldt voorlopig tot 21 december.

In het grootste deel van de staat Californië is al een week een avondklok van kracht, maar dat gold niet voor San Francisco. Vrijdag nam ook Los Angeles al bijkomende maatregelen, met onder meer een verbod op bijeenkomsten.