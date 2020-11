Recordaantal enkelbanden uitgedeeld tijdens coronacrisis: "Mag geen gevoel van straffeloosheid creëren"

Sinds de coronacrisis zit een recordaantal gedetineerden in ons land hun straf thuis uit met een enkelband. Dat schrijft De Zondag. In de periode tussen maart en november zijn in Vlaanderen 25 procent meer enkelbanden uitgedeeld. Bij mensen die nog wachten op hun proces en in voorlopige hechtenis zitten, kreeg 45 procent meer een enkelband. Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) vindt dit geen goede evolutie. "Enkelbanden moeten een uitzondering blijven, het is een gunst. Het mag geen gevoel van straffeloosheid creëren", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1.