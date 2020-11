Ruim honderd arrestaties bij protesten in Wit-Rusland

De grootste acties vonden plaats in de hoofdstad Minsk. Daar verzamelden demonstranten zich eerst in woonwijken en vormden vervolgens protestmarsen. Velen droegen wit-rood-witte vlaggen met zich mee.



Er waren video's te zien op het internet hoe veiligheidstroepen demonstranten volgden naar de binnenplaatsen van wooncomplexen. Steeds weer werden mensen in minibussen gesleept. De media berichtten ook over het gebruik van traangas en verdovingsgranaten. Mensen in andere steden riepen ook op tot het aftreden van Loekasjenko.



