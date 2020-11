Vannacht gaat het stevig vriezen: strooiwagens rijden voor het eerst uit 

"De strooidiensten zullen uitrijden in nagenoeg heel Vlaanderen", bevestigt Veva Daniels, de woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. In de regio Antwerpen waren ze rond 17.45 uur al op de baan, de rest volgt later op de avond.

De winterdienst van Wegen en Verkeer werd ruim een maand geleden opgestart, maar tot nu toe moest er nog niet gestrooid worden op de autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen. Er is een voorraad van 108.000 ton strooizout beschikbaar.

Ook in Brussel rijden de strooiwagens vandaag voor het eerst uit, zo kondigde Brussel Mobiliteit eerder op de dag al aan. Zij strooien preventief op de gewestwegen en fietspaden van het Brussels gewest. Het te bestrooien wegennet van het Brussels gewest is iets meer dan 800 kilometer lang.

Het KMI heeft voor bijna heel België (op West-Vlaanderen na) code geel afgekondigd voor gladheid. Het blijft droog vannacht, maar nevel- en mistbanken kunnen aanvriezen. De minima zouden in het westen rond of net onder het vriespunt uitkomen, maar ze zouden zakken tot -4 graden in het centrum en naar -5 tot zelfs -10 graden in Ardennen.