Trump verliest nu ook beroep tegen uitslag in Pennsylvania, Soenens: "Over 52 dagen moet hij plaats maken voor Biden"

Vrijdag verwierp een federaal hof van beroep dat gevestigd is in Pennsylvania al een klacht van de campagne van Trump. Dat ging over discriminatie van de Trump-kiezers. Het hof oordeelde dat het niet volstaat om een verkiezing oneerlijk te noemen om ze ook oneerlijk te maken. Er moeten specifieke beschuldigingen zijn, en bewijzen. Die zijn er niet, schreef rechter Stephanos Bibas, die trouwens door de Trump-administratie is benoemd. Alle drie rechters, ook de twee die destijds door Bush benoemd waren, waren unaniem.

