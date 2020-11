Verschillende lockdownfeesten in Antwerpen en Turnhout stilgelegd

Leden van het prostitutieteam merkten zaterdagnamiddag tijdens een overlastpatrouille dat verschillende mensen gingen aanbellen bij een pand in de Oudemansstraat in het Schipperskwartier in Antwerpen. Er waren ook muziek en stemmen van meerdere personen te horen. Toen de politie aanbelde, probeerden de aanwezigen zich stil te houden, maar de deur werd uiteindelijk toch geopend. Agenten troffen zo’n veertien personen aan die een verjaardag vierden. Alle aanwezigen kregen een boete en het feest werd beëindigd.