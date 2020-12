524 miljard euro in het rood, wie ligt daar wakker van? De Belgische overheidsschuld in perspectief

Als we gemakshalve even aannemen dat onze economie de volgende 30 jaar op het niveau van 2019 blijft, zullen we in totaal meer dan 14000 miljard euro in waarde creëren over deze periode. Onze huidige schuld is daar nog geen 3.7% van. Dit plaatst onze huidige schuld meteen weer in een heel ander perspectief. (Kleine disclaimer, deze oefening is uiteraard een kinderlijke vereenvoudiging ter illustratie. We zouden eigenlijk assumpties moeten maken over de rente, de economische groei, fiscaal beleid etc.)

Dit brengt ons bij les 2: als we onze huidige schuld vergelijken met de toekomstige waarde die ons land zal creëren is er nog zeker geen man over boord.