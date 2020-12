Sam uit Rotselaar wil dat laatste Journaal van Martine Tanghe hoogste kijkcijfers ooit haalt

"Wat ik mij altijd zal herinneren, is haar blik na het stuk in het Journaal over Rock Werchter waarin enkele jongeren hadden gezegd dat ze niet wisten wie Paul McCartney was. Wat haar zo een goede nieuwslezeres maakt, is de manier waarop ze het doet. Betrokken, maar zonder sentimenteel te zijn. Perfect in balans. En die kleine momentjes af en toe, waaraan je ziet dat ze ook mens is."

Ook de manier waarop Martine afscheid neemt, roept bewondering op bij Rasschaert. "Zonder groot vertoon of de wens om gefêteerd te worden. Die mentaliteit van "Ik doe gewoon mijn job en probeer elke dag beter te doen". Op zo'n mensen draait het land, zeker vandaag."

Intussen hebben al meer dan 42.000 mensen op het Facebook-evenement van Rasschaert aangegeven dat ze vanavond naar het zeven uur-Journaal zullen kijken. "Ik had nooit gedacht dat die pagina zo succesvol zou zijn. Ik hoop dat dit journaal de allerhoogste kijkcijfers ooit haalt. Als ultieme dank om ons 42 jaar lang door de actualiteit te gidsen."