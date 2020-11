Alle topfuncties in communicatieteam van Joe Biden zijn voor vrouwen

Jen Psaki, een belangrijke medewerkster van het campagneteam van Biden die ook al diende tijdens de regering van president Barack Obama, wordt de nieuwe perschef van het Witte Huis. Vice-perschef wordt Karine Jean-Pierre, die voor toekomstig vicepresident Kamala Harris werkte.

Kate Bedingfield wordt dan weer communicatiedirecteur. Zij moet de bredere communicatiestrategie van Biden uitzetten. Pili Tobar wordt haar rechterhand. De woordvoerster van Kamala Harris wordt Symone Sanders. De vicepresident zal beroep kunnen doen op Ashley Etienne als communicatiedirecteur.

Ook andere prominente functies in de communicatiedienst worden allemaal door vrouwen bezet. Een primeur, zo meldt het transitieteam. "Direct en waarheidsgetrouw communiceren met het Amerikaanse volk is één van de belangrijkste taken van een president", zei Biden in een mededeling.

De 78-jarige Biden is na de presidentsverkiezingen van 3 november door de Amerikaanse media uitgeroepen tot winnaar. Uittredend president Donald Trump weigert zijn nederlaag te erkennen, maar zijn juridische strijd levert vooralsnog niets op. Biden legt op 20 januari de eed af als nieuwe president.