App brengt Limburgse studenten dichter bij elkaar

De app werd enkele jaren geleden in Gent ontwikkeld, op vraag van de studenten, en het is er een groot succes. Er was al langer interesse om dit ook in Limburg te lanceren. "Maar nu met corona is het het ideale tijdstip om ermee te starten", zegt Vanheusden. "Want studenten zijn nu wel zeer beperkt in hun contacten en het is moeilijk om nieuwe studenten te ontmoeten."

Vanaf vandaag kunnen de studenten de app downloaden. Het is enkel toegankelijk voor studenten met een studentenmailadres van UHasselt, PXL , UCLL of LUCA School of Arts.