"Besmet": documentaire op Canvas neemt je mee achter de schermen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen

Het statige, koloniale gebouw van het Tropisch Instituut, zoals het in de volksmond wordt genoemd, kennen veel mensen wel. Het ligt vlakbij de Nationalestraat in het centrum van Antwerpen. Wie ooit een reis maakte naar een tropische regio, kwam er misschien ook al eens binnen voor advies of vaccinaties tegen tropische ziekten. Vanaf vanavond krijg je ook een blik achter de schermen op Canvas, in de vierdelige documentaire "Besmet".

Er werken zo'n 400 mensen in het Tropisch Instituut. "Dat is verdeeld over de kliniek enerzijds, waar mensen voor of na reizen komen, en anderzijds het laboratoriumgedeelte waar veel onderzoek wordt gedaan", vertelt Johan Van Griensven in "Start Je Dag" die ook te zien zal zijn in de documentaire.

Hij onderzoekt zogenoemde verwaarloosde tropische ziekten: "Het zijn voornamelijk infectieziekten die veroorzaakt worden door virussen, bacteriën en parasieten", legt hij uit. "Ze komen voor in afgelegen gebieden of arme landen en internationaal werd er nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Maar ze veroorzaken veel leed en doden. Ze staan naast wat wij de "big three" noemen: HIV, TBC en malaria, waar al heel veel aandacht voor was. Het meeste werk doe ik ook in Afrika met partners daar."