(Bijna) alle zwembaden in Vlaams-Brabant gaan op 1 december opnieuw open

De zwembaden van de groep Sportoase in Halle, Leuven en Londerzeel gaan ook opnieuw open. In Leuven blijft het stedelijk zwembad van Kessel-Lo nog even dicht. Schepen Johan Geleyns (CD&V) legt uit: "We hadden van de verplichte sluiting gebruik gemaakt om wat onderhoudswerken te doen in het bad van Kessel-Lo. Die zouden normaal klaar zijn tegen 12 december. Maar nu zijn we in snelheid gepakt door de versoepeling van de maatregelen. We bekijken nu hoe snel we het bad toch kunnen heropenen."