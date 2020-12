Corona-uitbraak in woonzorgcentrum in Vliermaal: 26 bewoners en negen personeelsleden besmet

Afgelopen weekend hebben 26 bewoners en negen personeelsleden positief getest op corona. Alle afdelingen worden nu strikt gescheiden gehouden en bezoek is er even niet meer toegelaten. De directie hoopt zo een verdere verspreiding te voorkomen. Intussen worden alle bewoners getest en over enkele dagen moet dus duidelijk worden of er nog meer mensen besmet zijn.

De directie benadrukt dat alle bewoners nog in het woonzorgcentrum zelf kunnen verblijven. “Niemand moet naar het ziekenhuis. Het is wel een enorme uitdaging om alles georganiseerd te krijgen", klinkt het.