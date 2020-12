IN KAART: Winkels openen weer, dit zijn de maatregelen in de grote winkelsteden in Vlaanderen en Brussel

Vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) maakte het afgelopen vrijdag al duidelijk na het Overlegcomité: "het wordt runshopping, geen funshopping". Deze regels gelden in de winkels:

Het is verplicht een mondmasker te dragen.

te dragen. Je moet alleen naar de winkel (enkel minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden door 1 volwassene).

naar de winkel (enkel minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden door 1 volwassene). Winkelen blijft beperkt tot maximaal 30 minuten .

. Per 10 vierkante meter winkeloppervlakte wordt er 1 klant toegelaten. Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 vierkante meter, mogen maximaal 2 klanten tegelijk binnenlaten.



In de winkelstraten, winkelcentra en op parkings moet het stads- of gemeentebestuur alles zo regelen dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ze beslissen ook of je in bepaalde winkelstraten een mondmasker moet dragen, dat wordt dan duidelijk aangegeven aan het begin van de straat. Er wordt ook opgeroepen om als er veel volk is terug naar huis te gaan en op een ander moment terug te keren.