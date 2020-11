Brusselse zorghelden gekroond tot Brusselaar van het Jaar, foorkamer De Corte wordt Brusselaar voor het Leven

De titel van Brusselaar voor het Leven gaat dan weer naar foorkramer Patrick De Corte. "De Corte is een Brusselse ket en voorzitter van de Brusselse Zuidfoor, waar hij de voortrekker is van de Brusselse Foorkramers. Foorkramers of forains vormen een hechte gemeenschap die het Brussels erfgoed onder de aandacht brengen. Meer nog, het Brussels dialect is hun moeder- en voertaal", zegt vzw Be.brusseleir.

(Lees verder onder foto)