De winkels mogen morgen weer open: Unizo geeft tips om het veilig te houden

Het zijn moeilijke weken geweest voor uitbaters van niet-essentiële winkels. Maar na de verplichte sluiting mogen ze vanaf morgen weer de deuren openen. Om die heropening zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben de winkeliers samen met de steden en gemeenten veel extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Volgens Danny Van Assche van Unizo komt de heropening net op tijd. "Bij veel winkeliers staat het water aan de lippen. Maar ook klanten zijn vragende partij om fysiek te kunnen winkelen in deze eindejaarsperiode."

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Winkelen is dus weer mogelijk vanaf 1 december. Enkele basisregels respecteren is essentieel om het veilig te houden. Premier Alexander De Croo: “We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van handelaars, lokale overheden, ons allemaal." Danny Van Assche geeft meer uitleg over de concrete invulling van de regels.

Respecteer de basisregels

Eerst en vooral: de basisregels blijven essentieel: "Houdt altijd 1,5 meter afstand, gebruik de alcoholgel die de winkels aanbieden en draagt altijd je mondmasker." Maar volgens Van Assche is het ook belangrijk dat we elkaar durven aanspreken wanneer dit niet gebeurt. "Ik merk het zelf in de rij bij de bakker. Mensen glippen er soms toch tussen. Dat kan niet en je moet die mensen hierop aanspreken."

Aantal mensen wordt beperkt

Hoe minder mensen er tegelijkertijd aanwezig zijn de winkel, hoe veiliger het is. Daarom wordt het aantal klanten beperkt. "Dat is vergelijkbaar met de afspraken die er afgelopen zomer waren. Per 10 vierkante meter winkeloppervlakte zal er één klant worden toegelaten. Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 vierkante meter, mogen maximaal 2 klanten tegelijk binnenlaten." Je mag ook maximaal 30 minuten winkelen.

Burgemeester kan winkels en straten sluiten

Opvallend in het nieuwe ministeriële besluit: burgemeesters kunnen winkels of straten afsluiten wanneer het te druk wordt. "In het verleden was dit zeker ook al mogelijk, maar het is goed om te zien dat steden en gemeenten concreet bekijken hoe ze de drukte kunnen aanpakken. Het mag niet alleen te druk worden in de winkels, maar ook in de straat zelf moet het veilig blijven." Unizo hoopt wel dat het niet zo ver komt. "Wij hopen dat burgemeesters tijdig signalen gaan geven dat het te druk dreigt te worden in de winkelstraten om zo de drukte te spreiden."

Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de drukte in de straten en op drukke winkelassen. "Maar de winkeliers zijn verantwoordelijk voor de aanschuifrij voor hun winkel. Zij doen er alles aan om dat veilig te laten verlopen."

Winkelen gebeurt alleen

Winkelen doe je alleen, met een uitzondering voor mensen die een hulpbehoevende begeleiden. Al hoopt Unizo dat het in sommige gevallen toch mogelijk zal zijn om met twee te gaan winkelen. "Sommige aankopen zoals een auto of een nieuwe keuken kan je niet alleen beslissen. Wij hopen dat er vandaag meer duidelijkheid komt over een mogelijke aanpassing in dit soort situaties."